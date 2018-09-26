Вмуровані у підлогу: батьків шокували унітази у дитсадку Кропивницького (фото)

Батьки вже звернулися до Держспоживслужби з проханням провести інспекцію і зробити висновки щодо відповідності таких туалетів санітарним та будівельним нормам.

У дитячому садку №37 "Ластівка" у Кропивницькому у туалетах унітази вмуровані у підлогу.

Фото туалету в групі "Батьківська рада Кропивницького" опублікував батько дитини, що навчається у дитсадку, Вадим Орлов.

"Ось такі туалети в садочку №37 "Ластівка". Хтось мені може пояснити як туди сідати і навіщо було замуровувати унітази?", - написав чоловік.

Фото шокувало учасників групи. "Я у шоці", "І це сучасні туалети", "Як на них сідати", "Це щоб діти ноги ламали?", - пишуть у коментарях батьки.

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Батьки вже звернулися до Держспоживслужби з проханням провести інспекцію і зробити висновки щодо відповідності таких туалетів санітарним та будівельним нормам, повідомляє "Українська правда".

Завідуюча дитсадком Тетяна Волкожа пояснила, що на сьогодні у закладі дошкільної освіти вже повністю вибили та встановили нові унітази в 14 групах.

За її словами, залишилася лише одна група, у якій ще не відремонтована половина туалетної кімнати.

"Ці унітази були встановлені ще з моменту забудови. Зараз кожного року за можливості фінансування ми ремонтуємо туалети", – повідомила Волкожа.

Наразі вона чекає нового бюджету, щоб закінчити ремонт у цій групі, і стверджує, що туалет відповідає санітарним нормам, бо "там чисто і прибрано".

Як повідомляв УНІАН, киянка стверджує, що її сина у дитсадку довели до неврозу.