"Мене там вбивали": киянка стверджує, що її сина у дитсадку довели до неврозу (фото, відео)

Коли дитина стала агресивною і замкнутою, мама вирішила перевести її до іншого садка.

Киянка Олена Кравцова стверджує, що її маленький син Даня після відвідин дитячого садочка отримав проблеми зі здоров'ям і став агресивним і недовірливим до дорослих.

Дитина почала відвідувати садок № 225 у Солом'янському районі міста Києва у 2015 році. Спочатку, за словами матері, все у неї було добре, хлопчик швидко адаптувався, передає 44.ua.

Але, як розповідає Кравцова, незабаром стали відбуватися дивні речі. Одного разу вона прийшла по свого сина і побачила, як вихователь шльопає іншу дитину і сильно тягне за ручку, тільки за те, що вона встала з-за столу і взяла іграшку.

Незабаром, за словами Олени, на побої з боку вихователя став скаржитися і Даня. Жінка пішла до завідувача, та обіцяла розібратися, а вихователь говорила, що Даня все вигадує і ніхто його й пальцем не чіпав.

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Крім того, жінка говорить про те, що у групах дитсадка малюки постійно завдають один одному травм, б'ються та кусаються.

"Я дуже рідко забирала свого сина цілим. Постійно були травми, укуси, подряпини. Одного разу у Дані був навіть больовий шок, піднялася температура. У нього було 10 укусів. У садочку сказали, що його покусав хлопчик. Інший раз я забрала сина з опухлою червоною щокою. А вихователь так і не відповіла мені, що сталося з дитиною", - розповідає Олена.

Невдовзі поведінка хлопчика стала змінюватися не в кращий бік – він став агресивним і замкнутим - мама вирішила перевести його в інший садок. Тим більше, що у Дані почалися нічні судоми, він став погано спати і кричати.

І поки оформлялися документи, сталася ще одна історія, після якої мати звернулася до районного відділу освіти та до поліції.

У кінці 2017 року Олена забрала хлопчика з дитячого садочка з травмою голови. За словами матері, Даню побила іграшкою по голові дівчинка. До медсестри дитину не відвели, а просто поклали спати. На зміні була молода вихователька і, як розповідає Олена, сама зізналася їй, що в цей час була зайнята посадкою клумби. Лікарі діагностували у дитини забій м'яких тканин голови.

У поліції жінці сказали, що не можуть порушити справу за фактом недбалості вихователя. "Зараз дитині не можуть поставити діагноз. Кажуть, у нього невроз, під питанням епілепсія, порушення сну. Ми проходимо курс лікування, ходимо на уколи", - каже Олена.

Також вона заявила, що перевела сина до іншого садочка, він ходить туди із задоволенням.

"Нещодавно ми проходили повз старий садочок. І дитина сказала: "Мамо, це - поганий садочок. Мене там вбивали, але я впорався, мене неможливо вбити", - розповіла мати.

У стані дитини педагоги звинувачують розлучення батьків. Хоча, за словами мами, розлучення був мирним, а батько сина провідує і стосунки у них нормальні. У слова дитини про те, що в садку його «хотіли вбити» педагоги не вірять.

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