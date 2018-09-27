Клімкін задрімав під час виступу Порошенка в ООН (відео)
09:58, 27 вересня 2018Курйози
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Сон Павла Клімкіна "засікли" на 17-й хвилині виступу Порошенка.
Клімкін задрімав під час виступу Порошенка в ООН
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін задрімав під час виступу Петра Порошенка на 73-й сесії Генасамблеї ООН.
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Відеозапис трансляції опублікував на YouTube "5 канал". Так, на 17-й хвилині з'являється глава МЗС України, який задрімав, дружина Порошенка Марина та в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заснув у прямому ефірі у першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.
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