Клімкін задрімав під час виступу Порошенка в ООН (відео)

Сон Павла Клімкіна "засікли" на 17-й хвилині виступу Порошенка.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін задрімав під час виступу Петра Порошенка на 73-й сесії Генасамблеї ООН.

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Відеозапис трансляції опублікував на YouTube "5 канал". Так, на 17-й хвилині з'являється глава МЗС України, який задрімав, дружина Порошенка Марина та в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заснув у прямому ефірі у першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.