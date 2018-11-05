У Вінниці вночі посеред вулиці розкидали тисячу гумових каченят (фото, відео)

Поліція перевіряє відео з камер спостереження та опитує свідків, аби з’ясувати, хто і навіщо це зробив.

У ніч на 5 листопада на проспекті космонавтів у Вінниці розкидали тисячу гумових іграшок – «каченят», «песиків» та «котенят».

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Як повідомляє «33 канал», іграшки виклали на дитячому майданчику навпроти «Прозорого офісу». Вони лежали виключно на доріжках, лавочках та дитячих атракціонах.

Зазначається, що прибиральникам зранку довелось зібрати майже тисячу іграшок в спеціальні мішки. Іграшки також почали збирати деякі перехожі.

«Я такого ще не бачила за всі роки роботи прибиральником! Це явно хтось веселився, знімав кліп чи дивував кохану екзотичною прикрасою проспекту! Ви ж бачите, що іграшки розкидані виключно біля дитячого майданчика! Маємо чим займатись, бо все це за годину повинні вивезти із проспекту Космонавтів», – розповіла журналістам прибиральниця Олена.

Міські правоохоронці та Муніципальна поліція почали перегляд відео з камер стеження та опитування можливих свідків, аби з’ясувати хто і для чого це зробив.

Раніше повідомлялось, що за результатами досліджень швейцарських і американських учених, іграшки для купання у ванні, зокрема гумові каченята та інші, небезпечні для здоров'я дітей.