Присядьмо у Всесвітній день туалету: незвичайні та оригінальні туалети світу (відео)

19 листопада світ відзначає Всесвітній день туалету.

19 листопада 2002 року прогресивна світова громадськість вперше відзначила Всесвітній день туалету (World Toilet Day) - один з найоригінальніших і, за традицією, що склалася, веселих свят.

Топ-5 найкреативніших санвузлів світу.

Унітаз над ліфтовою шахтою – непридатний для тих, хто боїться висоти. Знаходиться він у Мексиці на висоті 15 метрів в старій ліфтовій шахті.

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Туалет СПА-капсула - знаходяться в лондонському ресторані Sketch. Всередині капсули - унітаз, рукомийник, підсвічування, звуки і аромати природи.

Дзеркальний туалет, де можна скоротати час «за цією справою», розглядаючи перехожих. Лондонський туалет має тонування, в результаті чого ви бачите всіх перехожих, а вони вас ні.

У готелі «Madarao-Kogen» в Токіо ви можете відчути себе справжнім гірськолижним спортсменом. Стіни туалету прикрашають дуже незвичайні фотокартини з реалістичними гірськими пейзажами

У Новій Зеландії розташувався незвичайний чоловічий туалет. Простір над пісуарами прикрасили фото жінок, які уважно стежать за чоловіками.