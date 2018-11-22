Американець отримав тюремний термін за те, що тікав з побачень, не заплативши за вечерю

Гонсалесу були висунуті звинувачення в шахрайстві і дрібних крадіжках, однак підсудний своєї провини так і не визнав.

У Лос-Анджелесі американець, який отримав прізвисько "ресторанний шахрай", засуджений до 120 днів в'язниці і трирічного випробувального терміну.

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45-річний Пол Гонсалес запрошував жінок, з якими знайомився в інтернеті, в ресторани, вечеряв з ними і зникав, не заплативши за рахунками, передає Бі-бі-сі. За даними звинувачення, з травня 2016 року по квітень 2018-го він обдурив щонайменше 10 жінок і залишив борг на загальну суму $950, відвідуючи різні заклади в Лос-Анджелесі та його околицях.

Як повідомив новинний канал Сі-бі-ес, зазвичай "ресторанний шахрай" замовляв страви з креветок і м'ясні стейки.

Вісім з його жертв були змушені оплатити рахунки самі, у двох інших випадках ресторани взяли витрати на себе.

Суд також заборонив Гонсалесу користуватися сайтами знайомств і аналогічними мобільними додатками.

Одна з жінок, яка попросила не називати її імені, в інтерв'ю журналістам пожартувала про те, як за гратами зміняться його переваги в їжі. "Йому не треба більше турбуватися про їжу. Тепер його будуть годувати три рази на день", - сказала вона.

У минулий вівторок Гонсалесу були висунуті звинувачення в шахрайстві і дрібних крадіжках, однак підсудний своєї провини так і не визнав.