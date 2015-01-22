Жителя Сінгапуру оштрафували на $15 тисяч за викинуті з вікна недопалки

У Сінгапурі чоловіка, який викидував недопалки з вікна багатоповерхівки, оштрафували на 15 тисяч американських доларів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Правопорушення зафіксувала камера спостереження. На основі відеозапису суд засудив 38-річного жителя країни до виплати 33 штрафів у розмірі 600 сінгапурських доларів за кожен з викинутих недопалків (в сумі це становило майже 20 тисяч сінгапурських доларів, що дорівнює 15 тисячам американських), крім останнього. За 34-й недопалок порушник отримав покарання у вигляді п'яти годин громадських робіт: йому доведеться чистити вулиці.

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Сінгапур відомий своїм суворим законодавством щодо адміністративних правопорушень. Розкидання сміття і вандалізм карають великими штрафами, заборонено навіть ввіз в країну жувальної гумки. За минулий рік в Сінгапурі було порушено 206 справ проти осіб, обвинувачених у тому, що вони викидали сміття з вікна.