У Бангладеш паломники загодували до смерті священного крокодила

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mirror, тварину, що мешкала у ставку біля храму Хан Джахан Алі (Khan Jahan Ali) в окрузі Багерхат, стали підгодовувати паломники.

Зокрема, відвідувачі кидали у воду курятину в надії, що ситий крокодил принесе їм удачу в складний економічний період.

За інформацією газети, за останні кілька місяців кількість прочан збільшилася в кілька разів. Разом з тим, зросла і кількість підношень.

За словами доглядача, деякі відвідувачі кидали у ставок цілі туші баранів у надії, що така жертва принесе їм більше удачі. У підсумку тварина почала різко набирати вагу.

Читайте такожУ Росії кіт заліз у вітрину і пообідав морепродуктами майже на 20 тисяч гривень (відео)Згідно з легендою, ставок, в якому жив крокодил, був викопаний мусульманським святим близько 600 років тому. Тому тварини, що мешкають тут, вважаються священними.

Спочатку в ставку проживали п'ять крокодилів, з них троє також померли від переїдання.

У 2008 році один з крокодилів, що живуть при храмі, розірвав і з'їв молодого прочанина, який зайшов у воду за благословенням тварини. Через три роки жертвою крокодилів стала 40-річна прочанка.