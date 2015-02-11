У Бангладеш паломники загодували до смерті священного крокодила
У Бангладеш столітній крокодил помер через переїдання.
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mirror, тварину, що мешкала у ставку біля храму Хан Джахан Алі (Khan Jahan Ali) в окрузі Багерхат, стали підгодовувати паломники.
Зокрема, відвідувачі кидали у воду курятину в надії, що ситий крокодил принесе їм удачу в складний економічний період.
За інформацією газети, за останні кілька місяців кількість прочан збільшилася в кілька разів. Разом з тим, зросла і кількість підношень.
За словами доглядача, деякі відвідувачі кидали у ставок цілі туші баранів у надії, що така жертва принесе їм більше удачі. У підсумку тварина почала різко набирати вагу.
Читайте такожУ Росії кіт заліз у вітрину і пообідав морепродуктами майже на 20 тисяч гривень (відео)Згідно з легендою, ставок, в якому жив крокодил, був викопаний мусульманським святим близько 600 років тому. Тому тварини, що мешкають тут, вважаються священними.
Спочатку в ставку проживали п'ять крокодилів, з них троє також померли від переїдання.
У 2008 році один з крокодилів, що живуть при храмі, розірвав і з'їв молодого прочанина, який зайшов у воду за благословенням тварини. Через три роки жертвою крокодилів стала 40-річна прочанка.