Міністр оборони Росії закликав боротися з мілітаризмом

Його заяву цитує РИА Новости.

"Сьогодні важливо об'єднати зусилля у боротьбі проти будь-яких спроб героїзації нацистського руху, реанімації ідеології фашизму і мілітаризму, поширення ксенофобії та расизму. Наш спільний обов'язок - не допустити нових трагедій. Нам не потрібні ні війни, ні потрясіння. Нам потрібен мир для вирішення творчих завдань", - сказав Шойгу, виступаючи на Міжнародній конференції з безпеки в Москві.

Також російський міністр сказав, що саме Радянському Союзу належить вирішальна роль у розгромі нацизму, але Росія ніколи не ділила Перемогу на свою і чужу і з повагою ставиться до внеску всіх народів, які пліч-о-пліч з радянськими солдатами билися з "коричневою чумою і мілітаризмом в Європі і Азії".

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При цьому ще в 2010 році президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія виграла б війну з Німеччиною і без України.

У березні 2014 року Росія ввела війська в український Крим та анексувала півострів, після чого розв'язала війну на території двох східних областей України, а Крим перетворила на військову базу.

Більшість країн світу не визнали анексію, багато з них ввели санкції проти агресора.