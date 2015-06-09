У Британії для ревнивих подружніх пар створили обручки з GPS

Прикраси отримали назву «каблучка вірності», повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. За задумом дизайнера, основним призначенням вбудованих в прикраси мініатюрних чіпів стане захист від крадіжки або втрати цінної речі. Однак автор новинки припустив, що обручки будуть користуватися попитом у ревнивих подружніх пар, бажаючих завжди знати про місцезнаходження другої половини.

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Стів Беннетт створив обручки з системою трекінгу в двох варіантах: з класичним прозорим діамантом огранювання «принцеса» і з фіолетовим діамантом огранювання «маркіз». Вартість коштовностей не уточнюється.

Дизайнер повідомив, що планує і далі виготовляти ювелірні вироби з системою стеження. У найближчих планах Стіва Беннетта - випуск дитячих прикрас для того, щоб батьки могли не турбуватися про те, де знаходяться їх дитина.