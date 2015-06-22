Кулінарні уроки та "канабіс-йога": у США відкриється літній табір для любителів марихуани

В американському штаті Колорадо в липні відкриється перший літній табір CannaCamp для любителів марихуани. Як повідомляє The Daily Mirror, учасникам запропонують взяти з собою коноплі, щоб разом вживати їх в рекреаційних цілях (для отримання задоволення — ред.), передає Lenta.ru.

Відвідувачі CannaCamp зможуть взяти участь у кулінарних уроках з використанням марихуани, пройти спеціальний масаж, спробувати свої сили в художній майстерні, а також відвідати «канабіс-йогу». Крім того, на території табору, який розташується на 70 гектарах, працюватиме склодувна майстерня, де гості зможуть виготовити бонги.

Організатори заходу зазначили, що табір є першим і єдиним у своєму роді. Генеральний директор компанії Mary Jane Group, яка організовує CannaCamp, Джоел Шнайдер (Joel Schneider) уточнив, що в таборі буде створене безпечне та зручне середовище для того, щоб відвідувачі змогли насолодитися марихуаною.

Читайте такожУ столиці США дозволили зберігати й вживати марихуану - BBC

У листопаді 2013 року в Колорадо був проведений референдум, за результатами якого канабіс був повністю легалізований в медичних та рекреаційних цілях. Згідно з новими нормами, марихуана продається за тими ж правилами, що й алкоголь, і обкладається такими ж податками.

На федеральному рівні вживання марихуани в США залишається незаконним. У 21 штаті її куріння дозволено в медичних цілях (за рекомендацією лікаря).