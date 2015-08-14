У Росії напівголого чоловіка примотали до машини скотчем і возили по місту
21:02, 14 серпня 2015Курйози
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Жителі Новокузнецька Кемеровської області примотали напівроздягненого чоловіка скотчем до задніх дверей автомобіля і в такому вигляді возили по місту.
На чоловіка надягнули шапку-вушанку і сонцезахисні окуляри / frant.me
На YouTube опубліковано відео, на якому показана підготовка до такої подорожі і сама подорож по місту. Чоловіка на спір примотали до машини кількома рулонами скотчу, залишивши вільною тільки його голову. На чоловіка надягнули шапку-вушанку і сонцезахисні окуляри, а до ноги приклеїли прапор Росії.
Як повідомили місцеві ЗМІ, чоловік, який їхав по місту примотаним до автомобіля, брав участь у проекті "Стрейтинг", учасники якого на спір виконують різні завдання.
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