У Росії напівголого чоловіка примотали до машини скотчем і возили по місту

На YouTube опубліковано відео, на якому показана підготовка до такої подорожі і сама подорож по місту. Чоловіка на спір примотали до машини кількома рулонами скотчу, залишивши вільною тільки його голову. На чоловіка надягнули шапку-вушанку і сонцезахисні окуляри, а до ноги приклеїли прапор Росії.

Як повідомили місцеві ЗМІ, чоловік, який їхав по місту примотаним до автомобіля, брав участь у проекті "Стрейтинг", учасники якого на спір виконують різні завдання.