У США вручили Шнобелівські премії за абсурдні наукові відкриття

У ході церемонії вручення Шнобелівських премій вчені традиційно були відзначені «за досягнення, які змушують спочатку засміятися, а потім задуматися», пише "Новое время" з посиланням на The Guardian.

Зокрема, нагороди були присуджені як реальні, так і за найбільш незвичайні наукові дослідження.

Шнобелівську премію у номінації психологія та ентомологія отримали дослідники Джастін Шмідт і Майкл Сміт, проаналізували вплив укусів комах на людину. У ході експерименту Сміт прикладав бджіл до різних частин свого тіла, щоб визначити найбільш болісні та сприйнятливі ділянки тіла людини до укусів. Експеримент тривав 38 днів, після чого дослідники констатували, що найбільш болісними частинами тіла людини до укусів бджіл є верхня губа, ніздрі та пеніс.

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Пародійного Нобеля вручили чилійським науковцям, які досліджували ходу курки, намагаючись з'ясувати, як деякі пернаті динозаври еволюціонували у сучасних птахів. Для цього вони прикріплювали до хвостів курок палички і спостерігали за змінами їхньої ходи.

У свою чергу американські вчені отримали Шнобеля за спробу довести, що розмір ссавців не пов'язаний з часом їхнього сечовипускання.

Інші вчені отримали премію в галузі медицини за розробку способу діагностування апендициту. Вони запропонували діагностувати гострий апендицит за рівнем болю людини в момент, коли вона проїжджає по лежачих поліцейських.

Фахівці з Каліфорнійського університету були відзначені нагородою за технологію часткового перетворення варених яєць назад у сирі, а премію в галузі математики отримали вчені, які підрахували, що марокканський султан Мулай Ісмаїл повинен був займатися сексом щодня протягом 32 років для того, щоб зачати 600 синів. Зокрема, їм вдалося з'ясувати, що у нього повинен був бути секс один або два рази на день і при цьому щодня він запліднював жінку.