Прибиральники італійського музею знищили інсталяцію, прийнявши її за сміття (фото)

За інформацією видання, в ніч на суботу, 24 жовтня, на території «Музеону» проходив урочистий захід, а клінінговий персонал заступив на зміну вранці в неділю. Після прибуття на роботу прибиральники виявили розкидані по підлозі порожні пляшки, недопалки, конфетті і навіть взуття і предмети одягу. Побачивши все це, вони вирішили навести в приміщенні порядок, передає Lenta.ru.

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Згодом, однак, з'ясувалося, що хаос був не свідченням бурхливої ночі, а виставкою сучасного мистецтва під назвою «Ми збиралися танцювати всю ніч». Експозиція, за задумом її авторів, відсилає глядачів до вечірок і неподобств італійських політиків 1980-х.

«Звичайно, ми попереджали персонал, щоб вони не прибирали експозицію. Ми говорили їм, щоб вони привели у порядок фойє, оскільки саме там проходив захід ввечері в п'ятницю. Очевидно, вони переплутали інсталяцію з фойє», — розповіла куратор галереї Летиція Рагагліа (Letizia Ragaglia).

The Local зазначає, що виставка була знищена не до кінця. Прибиральники усвідомили свою помилку вже після того, як розфасували сміття по мішках для скла та пластику, але до того, як викинути його. Рагагліа пообіцяла відновити інсталяцію за фотографіями.