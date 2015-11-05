У Британії почали продавати таблетки від селфи-залежності
16:18, 05 листопада 2015Курйози
201 0
Вони не мають лікувального ефекту, а тільки освіжають подих.
Таблетки від селфі-залежності / Anti Selfie Tabs/METRO
Про це пише Metro.
Читайте такожНеправильне харчування дуже швидко призводить до метаболічних порушень
Для продажу таблеток навіть створили спеціальний сайт AntiSelfieTabs.com, який в момент написання новини вже не працює.
Відзначається, що таблетки не мають лікувального ефекту, тільки освіжають подих, але можуть стати гарним подарунком для людей, які страждають селфі-залежністю.
Серед зазначених переваг таблетки – низька ціна, унікальність, новизна і головне – можливість відправити їх анонімно. Коштує це задоволення 9,99 фунтів (15 доларів). Міжнародна доставка обійдеться в 2,99 фунтаи. В одній пачці 36 м'ятних цукерок, одночасно можна замовити максимум п'ять упаковок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter