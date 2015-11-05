У Британії почали продавати таблетки від селфи-залежності

Про це пише Metro.

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Для продажу таблеток навіть створили спеціальний сайт AntiSelfieTabs.com, який в момент написання новини вже не працює.

Відзначається, що таблетки не мають лікувального ефекту, тільки освіжають подих, але можуть стати гарним подарунком для людей, які страждають селфі-залежністю.

Серед зазначених переваг таблетки – низька ціна, унікальність, новизна і головне – можливість відправити їх анонімно. Коштує це задоволення 9,99 фунтів (15 доларів). Міжнародна доставка обійдеться в 2,99 фунтаи. В одній пачці 36 м'ятних цукерок, одночасно можна замовити максимум п'ять упаковок.