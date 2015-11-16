У саміті G20 "взяли участь" три кішки (відео)
04:52, 16 листопада 2015Курйози
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На сцену саміту G20, який проходить у турецькій Анталії, пробралися три кішки.
Кішки на сцені саміту G20 / twitter.com/DuncanCStone
Про це пише The Independent.
Журналісти, присутні на саміті, показали тварин, почергово вийшли на сцену з-за лаштунків.
Трохи постоявши на майданчику і обнюхавши квіти, дві кішки втекли в бік, через кілька секунд за ними пробігла й третя.
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Видання зазначає, що цих три кішки відсунули на задній план глав двох найпотужніших країн G20 — президента США Барака Обаму і главу Кремля Володимира Путіна.
Obama and Putin upstaged by three cats. #G20Turkey#G20AntalyaSummitpic.twitter.com/svxZAoX45D
— Duncan Stone (@DuncanCStone) November 15, 2015
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