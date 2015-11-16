У саміті G20 "взяли участь" три кішки (відео)

Про це пише The Independent.

Журналісти, присутні на саміті, показали тварин, почергово вийшли на сцену з-за лаштунків.

Трохи постоявши на майданчику і обнюхавши квіти, дві кішки втекли в бік, через кілька секунд за ними пробігла й третя.

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Видання зазначає, що цих три кішки відсунули на задній план глав двох найпотужніших країн G20 — президента США Барака Обаму і главу Кремля Володимира Путіна.