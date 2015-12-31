У Росії чоловік, який "ожив" у морзі, повернувся до товаришів по чарці допивати горілку

Про це розповідає видання "Хасанские вести".

Так, компанія любителів горілки зібралася разом, але в якийсь момент один з товаришів по чарці впав замертво, шалено налякавши своїх п'яних товаришів. Після приїзду поліції і медиків тіло "померлого" відвезли в місцевий морг.

"Пізно вночі, коли жінка-сторож проводила свій звичайний обхід, вона почула стук у двері холодильника", - зазначив представник правоохоронних органів. Оскільки відкривати двері холодильника у сторожа не було повноважень, вона подзвонила в "швидку" і, розповівши про те, що трапилося, попросила медиків відкрити холодильник і подивитися, що там може стукати. У відповідь на це медики, все ж викликали поліцію, хоч і не повністю повірили словами сторожа.

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Коли співробітники поліції відкрили холодильник, на них кинувся "труп", який вони самі нещодавно туди привезли.

"В ту ніч місцевий морг був заповнений вщерть, тіла лежали не тільки на стелажах, але і на підлозі холодильника, куди і визначили нашого «покійного» героя. В якийсь момент чоловік отямився, сам не розуміючи де. Було дуже темно і холодно. Плюс мозок затуманював алкоголь. У темряві він намацав чиїсь абсолютно холодні кінцівки і в страху кинувся до дверей. Але та була замкнена. Тоді чоловік почав барабанити в двері що було сили", - відзначили в поліції.

Відразу після того, як "труп, що ожив" відпустили, він відправився до своїх друзів по чарці, які в цей час вже влаштували по ньому поминки. Перший же, хто відкрив йому двері, знепритомнів. Тим не менш, ця історія не змусила потерпілого кинути пити, додали в поліції.