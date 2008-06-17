У болонки-мільйонерші відібрали 10 мільйонів доларів (фото)

У понеділок суд Манхеттена ухвалив вилучити 10 мільйонів доларів, залишених мільйонершею Леоною Хелмслі (Leona Helmsley) своїй болонці, і передати кошти до доброчинного фонду, передає Лента.ру з посиланням на АР.

9-річна мальтійська болонка, яку звати Біда (Trouble), буде вимушена задовольнятися лише двома мільйонами доларів спадку. Собака проживає у Флоріді у головного керівника готелем Helmsley Sandcastle.

В кінці 2007 року болонка була вимушена таємно переїхати з Коннектикуту до Флоріди після того, як їй почали надходити листи з погрозами. Утримання собачки обходиться у 300 тисяч доларів в рік, при цьому вона харчується лише стравами, які готують шеф-кухарі.

Біда одержала спадок у серпні 2007 року, коли Хелмслі померла у віці 87 років від серцевого нападу. Вдова одного з найбільших власників нерухомості в Нью-Йорку одержала прізвисько "королеви скупості" за свій поганий характер. З чуток, вона якось заявила "Ми не платимо податків. Лише маленькі люди платять податки". За податкові злочини в 1989 році її засудили до півтора року ув`язнення. Після смерті Хелмслі залишила нерухомість вартістю близько 2,5 мільярдів доларів, велика частина якої перейшла доброчинним фондам.