7 популярних місць на планеті, куди не варто їхати цієї осені: що з ними не так

Причини найрізноманітніші – від будівельних робіт і бюрократії до природних катаклізмів і протестів місцевих жителів.

Багато популярних туристичних місць, на жаль, не витримують напливу мандрівників. І якими б привабливими вони не були, у певні моменти туристам все ж варто відмовлятися від їх відвідування.

З одного боку, надмірний туризм шкодить самим цим напрямкам та їхнім мешканцям, порушуючизвичний спосіб життя та виснажуючи ресурси. З іншого боку, й самі туристи не можуть повною мірою насолодитися переповненими локаціями з завищеними цінами.

Однак є й інші причини, через які деякі місця стають менш привабливими для відпочинку – від будівельних робіт і бюрократії до природних катаклізмів.

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Експерти туристичного порталу Travel Off Path назвали сім популярних туристичних напрямків, від відвідування яких з різних причин краще відмовитися восени 2026 року.

1. Національний парк Гранд-Каньйон, Арізона, США

Відвідування Великого каньйону – мрія багатьох туристів, враження на все життя. Однак цієї осені гостям буде недоступна одна з головних "перлин" цього місця – похід по внутрішньому каньйону: це не тільки красиво, але й рятує від пекучої літньої спеки. Справа в тому, що там досі тривають роботи в рамках масштабного багатомільйонного проєкту будівництва трубопроводу Transcanyon Waterline. Хоча деякі ділянки River Trail періодично відкриваються, Служба національних парків запланувала закрити стежку North Kaibab Trail з 15 жовтня 2026 року, тож любителі хайкінгу, найімовірніше, натраплять на будівельний паркан, який повністю зруйнує класичний досвід походу від краю до краю каньйону та перекриє основні кільцеві маршрути.

Натомість експерти радять звернути увагу на місто Седона, що також розташоване в Арізоні, неподалік від якого на туристів чекають величні піші прогулянки каньйонами з червоними скелями без будівельної стрічки, зокрема легендарні маршрути Cathedral Rock і Devil’s Bridge.

2. Токіо та Кіото, Японія

Цієї осені варто готуватися до величезних черг у найбільших японських аеропортах, оскільки країна агресивно переглядає правила для туристів, перетворюючи відпочинок на серйозний адміністративний головний біль. Серед іншого, Японія повністю відмовляється від своєї знаменитої системи податкових знижок для іноземців у магазинах: замість 10% знижки на місці, тепер туристи повинні платити повну ціну на касі, а потім стояти у величезних чергах на митниці в аеропорту, щоб просканувати паспорт і отримати повернення грошей перед вильотом додому (як це зараз діє в Європі). У поєднанні з суворими штрафами в Кіото за відвідування історичних житлових кварталів та зростаючими місцевими податками на проживання, все це може зіпсувати враження від відпочинку.

Натомість туристам радять звернути увагу на місто Тайбей на Тайвані, яке пропонує незабутню, безпроблемну міську пригоду в Азії. На туристів чекають нічні ринки світового класу, передові торгові райони, вулична їжа, відзначена зірками Мішлен, та приголомшливі гірські чайні будиночки з неймовірно гостинною атмосферою та без жодних проблем на касі.

3. Санторіні та Міконос, Греція

Багато туристів полюбляють бронювати середземноморські круїзи в жовтні, щоб уникнути літньої спеки та трохи заощадити. Однак грецька влада офіційно запровадила високі збори проти надмірного туризму, зокрема для пасажирів круїзних лайнерів, яким тепер доводиться платити по 12 євро з людини просто за в'їзд до міста. Ціни на місцеві екскурсії та стоянку в порту також різко зросли.

Натомість туристам радять вирушити на острів Парос. Тут є ті самі культові білосніжні селища, незаймані золоті пляжі та жваві ресторани на березі гавані, але в глибоко розслабленій, автентичній атмосфері, без зайвих зборів і податків.

4. Дубай, ОАЕ

Ще зовсім недавно спокійні й благополучні Емірати, продовжують відчувати на собі наслідки іранської авантюри президента США Дональда Трампа. Довгі роки Дубай вважався першокласним місцем для розкішного відпочинку на сонці, коли пізньої осені спадає спека в пустелі. Однак триваюча регіональна нестабільність та мінливі обмеження повітряного простору поблизу Ормузької протоки змушують комерційні авіакомпанії часто змінювати свої маршрути польотів над Близьким Сходом. Для мандрівників це означає високий ризик раптового скасування рейсів, пропущених стикувань та багатогодинних несподіваних затримок в аеропортах, які можуть повністю зірвати короткі канікули.

Натомість можна вирушити до Маската в Омані, що розташований далеко від основних авіаційних вузлів і пропонує дуже безпечний, спокійний погляд на традиційну арабську культуру.

5. Фіорди Норвегії

Суворі нові екологічні вимоги Норвегії сильно вдарили по регіональній морській індустрії цього сезону. Усі місцеві прогулянкові катери та пороми для одноденних екскурсій, що курсують у межах знаменитого Гейрангер-фіорду, внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тепер мають бути на 100% екологічно чистими. Тоді як великим міжнародним круїзним суднам було дозволено продовжити термін дії дозволів до 2032 року, дрібнішим місцевим операторам довелося повністю відмовитися від суден, що не відповідають вимогам. Оскільки місцева інфраструктура акумуляторних батарей не встигає за швидкими змінами правил, кількість доступних місць для одноденних екскурсій різко скоротилася. Знайти квиток на незалежну екскурсію цієї осені неймовірно складно, а ті екологічно чисті тури, що залишилися, розкуповуються за кілька місяців наперед за захмарними цінами.

Натомість туристам радять розглянути осінню подорож на озеро Комо в Італії, де в жовтні вже не так людно, набережні прикрашені приголомшливим осіннім листям, а історична система громадських поромів регіону, як і раніше, безперебійно працює за своїм насиченим осіннім розкладом. Це дозволяє відпочивальникам без зусиль пересуватися між історичними віллами та альпійськими пейзажами.

6. Пальма-де-Майорка, Іспанія

Інтенсивні протести проти масового туризму на Майорці, які все літо були в центрі уваги світової громадськості, не виявляють ознак ослаблення, і експерти попереджають, що ця ворожість збережеться й восени. Місцеві групи активістів продовжують цілеспрямовані демонстрації проти короткострокової оренди житла та масових скупчень людей, що призводить до появи антитуристичних графіті та недружньої атмосфери в популярних історичних районах.

Як альтернативу туристам радять вирушити до Валенсії, яка досі зустрічає гостей з розпростертими обіймами, пропонуючи вражаючу прибережну кулінарну сцену, історичну футуристичну архітектуру та найкращу в світі автентичну паелью в гостинній атмосфері.

7. Рів'єра-Майя, Мексика

Восени на мандрівників, які прямують на карибське узбережжя Мексики в пошуках пляжного відпочинку, чекає неприємний сюрприз. Наразі регіон бореться з масштабним, рекордним цвітінням саргасових водоростей. Товстий шар гниючих водних рослин покриває пісок, забруднює бірюзову воду та видає жахливий запах. Туристи, які платять великі гроші за розкішні готелі за системою "все включено", виявляються замкненими біля басейну курорту. Хоча восени зазвичай спостерігається зменшення кількості водоростей, експерти попереджають, що цього року на це знадобиться більше часу. Тому експерти радять відкласти бронювання пляжного відпочинку на курортах Тулума та Плайя-дель-Кармен до грудня, щоб гарантувати чистоту води.

Ті, хто не готовий так довго чекати, можуть як альтернативу обрати готельну зону Канкуна або острови Ісла-Мухерес, де спостерігається значно менше накопичення водоростей завдяки місцевим океанським течіям та географічному положенню. Також можна вирушити до Лос-Кабос, де пустеля зустрічається з океаном, процвітають розкішні курорти світового класу, а око радують приголомшливі пляжі Тихого океану та моря Кортеса.

Куди поїхати восени 2026 року

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, раніше тревел-журналістка Мері Новакович назвала найкращі напрямки для відпочинку в оксамитовий сезон 2026 року.

Також команда Travel Dupe Index назвала найкращі альтернативи найпопулярнішим туристичним напрямкам світу цього року.

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