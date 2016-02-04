Саудівським жінкам тимчасово заборонили відвідувати Starbucks

Таке рішення ухвалив Комітет із заохочення чесноти і запобігання гріху після того, як патруль шаріатської гвардії під час планового обходу закладів громадського харчування виявив в одному з них відступ від норм: відсутність стіни, що відокремлює жіночу половину кафе від чоловічої, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent. Як пояснили співробітники кав'ярні, стіна звалилася в годину пік через наплив відвідувачів. Щоб не допустити порушення правил шаріату, закладу заборонили обслуговувати жінок до тих пір, поки стіна не опиниться на своєму місці.

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Одна з жінок, якій на цій підставі в кафе відмовилися продавати напої і їжу, показала у своєму мікроблозі фото таблички на дверях кав'ярні. Напис рекомендує жінкам взагалі не заходити в кафе, а замість цього надіслати за замовленням водія. Керівництво саудівського відділення Starbucks зазначило, що стіна регулярно руйнується через тисняву, і пообіцяло відновити конструкцію протягом двох тижнів.

Жінки Саудівської Аравії істотно обмежені у правах: їм заборонено водити машину, і за чоловіками залишається останнє слово в таких аспектах життя жінок, як шлюб, подорожі і отримання вищої освіти.