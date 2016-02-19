Росіян у Ленобласті привітали з 23 лютого прапором маріонеткової держави Третього рейху (фото)

На банері була змінена послідовність кольорів російського триколора, таким чином вийшов прапор Протекторату Богемії і Моравії - маріонеткової держави Третього Рейху.

«Вони [творці плаката - прим. - ред.] не переплутали триколор, це була якась дизайнерська задумка. Але раз у людей така реакція, то сьогодні ввечері буде виправлено», - пояснили в адміністрації «Радіо Балтика».

Раніше очевидці виклали в соцмережі фотографії вітального плакату до 23 лютого, вивішеного на Дорозі життя у напрямку Всеволожська. На щиті зображений російський триколор з переплутаними червоним і синім кольорами.

«Дорога життя у напрямку Всеволожська, за заправкою. Адміністрація Всеволожська вирішила привітати з днем Захисника Вітчизни. Тільки питання, а Вітчизна - чия?», - відзначили користувачі соцмереж.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році на будівлі Федеральної служби РФ з контролю за оборотом наркотиків (ФСКН) вивісили банер з переплутаними кольорами російського прапора аналогічним чином.