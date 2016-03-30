Британець зробив селфі з викрадачем літака EgyptAir

Як повідомляє "Daily Mail", 26-річний Бен Іннес з шотландського Абердіна, тоді як інші пасажири тремтіли від страху, побоюючись за своє життя, підійшов до людини з "поясом смертника" і попросив зробити спільне фото з ним.

Після цього британець відправив знімок свому сусіду по кімнаті за допомогою мобільного телефону.

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії до Каїру. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Викрадач лайнеру Сеїф Елдін Мустафа майже відразу ж після приземлення звільнив більшість пасажирів, залишивши на борту тільки членів екіпажу і чотирьох іноземців.

Незабаром викрадач звільнив решти заручників і здався поліції. При цьому "пояс смертника", яким він погрожував пасажирам, виявився муляжем.