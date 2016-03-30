Британець зробив селфі з викрадачем літака EgyptAir
Один з пасажирів захопленого вчора літака EgyptAir, що виконував рейс з Олександрії в Каїр, встиг зробити спільний знімок з викрадачем лайнера.
Як повідомляє "Daily Mail", 26-річний Бен Іннес з шотландського Абердіна, тоді як інші пасажири тремтіли від страху, побоюючись за своє життя, підійшов до людини з "поясом смертника" і попросив зробити спільне фото з ним.
Після цього британець відправив знімок свому сусіду по кімнаті за допомогою мобільного телефону.
Ben Innes from #Aberdeen poses for a picture with #EgyptAir#MS181 викрадач. pic.twitter.com/ywdGYuDWwm— Paul Smith (@Journo_Paul) March 29, 201
Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії до Каїру. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Викрадач лайнеру Сеїф Елдін Мустафа майже відразу ж після приземлення звільнив більшість пасажирів, залишивши на борту тільки членів екіпажу і чотирьох іноземців.
Незабаром викрадач звільнив решти заручників і здався поліції. При цьому "пояс смертника", яким він погрожував пасажирам, виявився муляжем.