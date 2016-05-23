На Красній площі жінка в костюмі астролога влаштувала пікет проти "Битви екстрасенсів"

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, інформує 360tv.

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"На Красній площі навпроти Мавзолею Леніна затримали жінку, яка в костюмі астролога, скувавши руки наручниками, намагалася закликати громадян вплинути на уряд Росії для припинення роботи шоу «Битва екстрасенсів", - заявило джерело.