На Красній площі жінка в костюмі астролога влаштувала пікет проти "Битви екстрасенсів"
21:22, 23 травня 2016Курйози
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На Красній площі 30-річна москвичка в костюмі астролога влаштувала пікет проти шоу "Битва екстрасенсів".
Жінку затримали біля Мавзолею / wikimedia
Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, інформує 360tv.
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"На Красній площі навпроти Мавзолею Леніна затримали жінку, яка в костюмі астролога, скувавши руки наручниками, намагалася закликати громадян вплинути на уряд Росії для припинення роботи шоу «Битва екстрасенсів", - заявило джерело.
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