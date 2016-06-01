Житель Фінляндії на човні покинув свій дім, прийнявши військові навчання за вторгнення

Як розповів газеті Ilta-Sanomat островитянин Б'ярні Вінберг, пізно ввечері до причалу біля його будинку підплив великий катер, з якого на берег тихо висадився загін одягнених в уніформу людей, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, невідомі військові, які несли великі рюкзаки і якісь предмети, що нагадували зброю, подалися в довколишній ліс.

Припускаючи найгірше, Вінберг тихенько застрибнув у човен, спішно покинув острів і викликав по дорозі рятувальників.

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"Зрозуміло, я був дуже наляканий", - розповів журналістам Ilta-Sanomat місцевий житель.

Острів Камсхольмен відноситься до архіпелагу Сипоо і розташований приблизно в 20 кілометрах на схід від Гельсінкі.

Фінські військові проводили великі навчання на південному узбережжі країни.

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