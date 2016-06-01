Житель Фінляндії на човні покинув свій дім, прийнявши військові навчання за вторгнення
Нічні навчання збройних сил Фінляндії на острові Камсхольмен перелякали місцевого жителя, який прийняв висадку навчального десанту за реальне вторгнення.
Як розповів газеті Ilta-Sanomat островитянин Б'ярні Вінберг, пізно ввечері до причалу біля його будинку підплив великий катер, з якого на берег тихо висадився загін одягнених в уніформу людей, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За його словами, невідомі військові, які несли великі рюкзаки і якісь предмети, що нагадували зброю, подалися в довколишній ліс.
Припускаючи найгірше, Вінберг тихенько застрибнув у човен, спішно покинув острів і викликав по дорозі рятувальників.
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"Зрозуміло, я був дуже наляканий", - розповів журналістам Ilta-Sanomat місцевий житель.
Острів Камсхольмен відноситься до архіпелагу Сипоо і розташований приблизно в 20 кілометрах на схід від Гельсінкі.
Фінські військові проводили великі навчання на південному узбережжі країни.
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