Одіозний російський депутат Мілонов запропонував уряду РФ перейменувати на картах Стамбул у Константинополь

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Для багатьох жителів нашої країни Стамбул як і раніше, зв'язується виключно з історією Візантії. У дореволюційний період нашої держави це місто іменувалося у нас не інакше, як Константинополь. А зараз багато православних країн, наприклад Греція, продовжують цю традицію», - заявив Мілонов.

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Він зазначив, що назва «Константинополь» має бути повернена в сучасне вживання.

«Ми не заперечуємо його сучасну назву, але залишаємо своє право на історичну справедливість, хоч і укладену в форму символу», - сказав він.