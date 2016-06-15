Одіозний російський депутат Мілонов запропонував уряду РФ перейменувати на картах Стамбул у Константинополь
14:53, 15 червня 2016Курйози
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Скандальний депутат законодавчих зборів Петербурга Віталій Мілонов направив звернення на прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва з проханням повернути одне з старих назв Стамбула на всі російські карти, навчальні посібники і транспортні напрямки.
Мілонов просить прем'єра РФ перейменувати на картах Стамбул в Константинополь / vse42.ru
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Для багатьох жителів нашої країни Стамбул як і раніше, зв'язується виключно з історією Візантії. У дореволюційний період нашої держави це місто іменувалося у нас не інакше, як Константинополь. А зараз багато православних країн, наприклад Греція, продовжують цю традицію», - заявив Мілонов.
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Він зазначив, що назва «Константинополь» має бути повернена в сучасне вживання.
«Ми не заперечуємо його сучасну назву, але залишаємо своє право на історичну справедливість, хоч і укладену в форму символу», - сказав він.
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