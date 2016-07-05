"Краще, ніж у людей": болонка з модними зачісками стала інтернет-зіркою (фото)
16:45, 05 липня 2016Курйози
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Мальтійська болонка Міхо з модними зачісками набирає популярність в інтернеті.
Міхо живе в Сеулі / Moelleux
Про це повідомляє Daily Mail.
Стрижки у цієї собаки краще, ніж у більшості людей, пише видання.
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Міхо з Сеула - зірка инстаграма зоомагазину Moelleux, на який підписано майже 8,5 тис. користувачів.
Болонка демонструє шанувальникам не тільки найрізноманітніші зачіски, а й одяг з аксесуарами.
Знімки собаки збирають велику кількість «лайків» та коментарів.
Фото: Moelleux
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