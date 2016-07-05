"Краще, ніж у людей": болонка з модними зачісками стала інтернет-зіркою (фото)

Про це повідомляє Daily Mail.

Стрижки у цієї собаки краще, ніж у більшості людей, пише видання.

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Міхо з Сеула - зірка инстаграма зоомагазину Moelleux, на який підписано майже 8,5 тис. користувачів.

Болонка демонструє шанувальникам не тільки найрізноманітніші зачіски, а й одяг з аксесуарами.

Знімки собаки збирають велику кількість «лайків» та коментарів.