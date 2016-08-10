Креативні конкуренти Чауса-консервника: куди ще українські чиновники ховали хабарі (фото, відео)

Поки суддя-консервник з Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого напередодні спіймали на хабарі у $150 тисяч, повільно та впевнено перетворюється в українських соцмережах на мем, УНІАН вирішив пригадати інші екзотичні місця, куди наші чиновники ховали гроші. Адже не він перший, і, скоріш за все, не він – останній.

В підземелля

Для початку згадаймо найсвіжішу історію – "миколаївського тутанхамона". Нещодавно під час обшуку в маєтку першого заступника Миколаївської ОДА Миколи Романчука правоохоронці виявили валізу з $300 тисяч і велику кількість ювелірних виробів. Але найбільше усіх здивувала мережа тунелів під будівлею. Там були сейфи із золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом.

У власну мантію

Влітку 2015 попався голова Апеляційного суду Антон Чернушенко. Він ховав готівку собі в мантію прямо під час візиту правоохоронців. Згодом в ГПУ повідомили, що в Чернушенка вилучили $6,5 тис., приблизно 30 тисяч гривень, ключі від 5 машин, зареєстрованих на його родичів, картки на пальне (14 тонн).

Між ногами

Цей курйоз трапився у вересні минулого року у Кам’янці-Подільському. ДАІшника співробітника зловили на отриманні хабара активісти з "Дорожнього контролю". Вони й зняли на відео як чоловік намагається сховати гроші між ніг, сидячи в себе в машині.

В унітаз

Тут історія не стільки про "сховати", скільки про "позбутись". Але, на нашу думку, теж варта уваги.

В лютому цього року на систематичних хабарах погоріли митники у Львівському аеропорту. Спритна співробітниця митного посту мала за "винагороду" без перешкод пропустити бізнес-леді, що везла одяг із Туреччини.

Проте на записі з камери спостереження згодом ми бачимо жінку, яка біжить коридором у напрямку туалету, а слідом за нею – двоє чоловіків. Горе-хабарниця намагалася втопити злощасні гроші в унітазі, проте не встигла.

В пеньок

У 2013 році на той час начальник Головного управління ветеринарної медицини Харківської області Володимир Олійник погорів на вимаганні хабара в 70 тисяч доларів за дозвіл на виробництво продуктів тваринного походження. Вкрай обережний чиновник, щоб не отримувати гроші з рук в руки, задіяв двох своїх підлеглих, а місцем передачі призначив ліс, точніше пеньок в лісі. "Один зі спільників віз підприємця в ліс, вказував на схованку в лісі, там залишали гроші. Після чого другий спільник гроші звідти вилучив і після цього всі були затримані", – розповіли тоді в СБУ.

В парасольку

Того ж таки 2013-го на Вінничині лікар, який головував у комісії з визначення групи інвалідності, вимагав у пенсіонера $3,2 за довідку, що дозволила б тому стати в чергу на безкоштовне авто. Горе-лікаря спіймали на гарячому, а гроші знайшли…в парасольці.

Наостанок відзначимо, що за масштабом із творінням судді Чауса жоден із цих прикладів не зрівняється. Все ж таки, 150 тисяч доларів. Але про креатив можна сперечатися.