У російському Тамбові яму на дорозі засаджують цибулею (фото)
02:30, 04 вересня 2016Курйози
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Провал на одній з тамбовських доріг, який ніхто не ремонтує, місцевий активіст вирішив засадити зеленню.
В яму висаджують цибулю / tmb.news
Провал діаметром у кілька метрів на проїжджій частині вулиці Рилєєва в Тамбові почали пристосовувати для господарства. Про це повідомляє місцевий портал tmb.news.
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Як пояснив ініціатор грядки, він планує вирощувати цибулю на зелень: "Через жахливий стан по цій ділянці все одно мало хто з автолюбителів ризикує їздити: простіше в об'їзд. Тому за свою грядку я не турбуюся. Тим більше, коли вона виросте, яма зазеленіє – всі будуть бачити її здалеку і не стануть псувати чуже добро".
В яму висаджують цибулю / tmb.news
В майбутньому активіст планує продовжувати господарські роботи і засаджувати цибулею інші ями на дорогах міста.
В яму висаджують цибулю / tmb.news
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