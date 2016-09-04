У російському Тамбові яму на дорозі засаджують цибулею (фото)

Провал діаметром у кілька метрів на проїжджій частині вулиці Рилєєва в Тамбові почали пристосовувати для господарства. Про це повідомляє місцевий портал tmb.news.

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Як пояснив ініціатор грядки, він планує вирощувати цибулю на зелень: "Через жахливий стан по цій ділянці все одно мало хто з автолюбителів ризикує їздити: простіше в об'їзд. Тому за свою грядку я не турбуюся. Тим більше, коли вона виросте, яма зазеленіє – всі будуть бачити її здалеку і не стануть псувати чуже добро".

В майбутньому активіст планує продовжувати господарські роботи і засаджувати цибулею інші ями на дорогах міста.