"Загнали автомобіль в діру": у мережі з'явилося відео "фантастичної" аварії на узбережжі Криму
16:20, 13 вересня 2016Курйози
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В окупованому Криму в урочищі Великий Атлеш сталася "фантастична аварія".
Відео вже набрало понад 3 тисяч переглядів в Facebook / скріншот
У мережі з'явилося відео "фантастичної аварії" на мисі Тарханкут в окупованому Криму.
Автомобіль з російськими номерами буквально застряг в "дірі" в урочищі Великий Атлеш.
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Відео вже набрало більше 3 тисяч переглядів в Facebook.
Деякі користувачі соцмережі припустили, що це зовсім не аварія, а комерційний хід для залучення уваги туристів.
"Загнали в дірку авто... для залучення туристів", - написав один з них.
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