У Владивостоці винахідливий росіянин п'є горілку прямо в магазині, щоб не платити (відео)

У Владивостоці винахідливий чоловік навчився пити горілку так, щоб не платити за неї. Він це робить прямо в магазині, а потім спокійно йде.

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За інформацією джерела місцевого видання VL.ru в правоохоронних органах, 34-річний громадянин неодноразово відвідував торгові точки в різних районах міста, де залпом випивав пляшку горілки об'ємом 0.5 або 0.7 літра. Після цього він нетверезою ходою йшов до виходу, де його зупиняли співробітники охорони і просили сплатити спиртне.

Але чоловік робив вигляд, що не розуміє, про що йдеться, і повідомляв, що на полиці вже стояла порожня пляшка і він з неї нічого не пив.

Кілька разів правоохоронці йому виписували штраф, але іноді зловмиснику вдавалося безкарно піти з магазину. Одного разу працівники магазину викликали йому швидку, так як після випитого викрадач спиртного відчув себе погано.

Любитель безкоштовного спиртного продовжує відвідувати торгові точки Владивостока. Видання зазначає, що за подібні вчинки кримінальна відповідальність чоловікові не загрожує, збитки становлять всього кілька сотень рублів.