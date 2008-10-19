Секс-скандал у МВФ

Поки світ намагається здолати кризу, у Міжнародному валютному фонді вибухнув секс-скандал. Директора-розпорядника Домініка Стросс-Кана підозрюють у службовому романі - у МВФ навіть детективів найняли, аби ті з`ясували усі подробиці.

Як повідомляє видання «Wall Street Journal», Строс-Кана підозрюють в інтимних стосунках із співробітницею африканського відділу фонду Піроскою Надь, заміжньою за екс-керівником аргентинського центробанку.

Строс-Кан інтим не заперечує, але й провини не визнає - каже, секс із жінками - то його особисті справи.

Це вже не перший подібний скандал. Торік в епіцентрі сексуального скандалу опинився Світовий Банк. Тоді гучно пішов з посади його директор Пол Вулфовіц. Підлеглі закинули йому фаворитизм, по відношенню до співробітниці. А потому слідство з`ясувало, що зависоку зарплатню він призначив - своїй коханці.

5 канал