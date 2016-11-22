Двоє вболівальників "Манчестер Юнайтед" провели ніч у туалеті стадіону, аби потрапити на матч команди

Служба охорони "Олд Траффорд", стадіону "Манчестер Юнайтед", помітила двох хлопців, які спали на стадіоні вранці, 19 листопада, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на daily mail.

Вони хотіли безкоштовно потрапити на матч з "Арсеналом" (1:1). Повідомляється, що це могли бути студенти-іноземці, для яких було проведено екскурсію за день до гри. Після екскурсії вони сховалися у туалеті і провели там ніч.

МЮ вже розпочав внутрішнє розслідування інциденту.

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"Ми розуміємо, люди підуть на все, щоб подивитися матч на "Олд Траффорд", але ці люди зайшли занадто далеко. Той факт, що вони та їхні особисті речі були перевірені перед входом означає, що ми впевнені, що не було жодного ризику для безпеки", - сказав представник клубу.

Це не перший ляп служби безпеки стадіону. У травні 2016 року матч 38 туру АПЛ з "Борнмутом" було відкладено через інформацію про вибухівку на стадіоні.

Як виявилося згодом, то був муляж бомби.