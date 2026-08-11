Падіння українського винищувача на Одещині: детективи шукають 'чорну скриньку'

Катастрофа МіГ-29 сталася під час збиття безпілотників.

В Одеській області детективи Державного бюро розслідувань шукають так звану "чорну скриньку", щоб встановити причини падіння українського МіГ-29, яке сталося напередодні у Березівському районі.

Як повідомили у ДБР, відомство розслідує правопорушення у військовій сфері, зокрема ті, що можуть призводити до втрати військової техніки та створювати загрозу життю військовослужбовців.

За попередніми даними, український винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час активної фази операції сталася нештатна ситуація. У результаті літак загорівся, а пілот втратив можливість керувати винищувачем.

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Водночас льотчик встиг катапультуватися. У ДБР зазначили, що його життю наразі нічого не загрожує.

Слідчі оглянули місце падіння літака, вилучивши його уламки. Також вони опитують очевидців події та військовослужбовців.

Наразі тривають пошуки бортового реєстратора – так званої "чорної скриньки". У відомстві зазначили, що отримані з нього дані можуть мати важливе значення для встановлення того, що відбувалося протягом останніх хвилин польоту.

"Після того як реєстратор буде знайдено, а інформацію з нього отримають та проаналізують, слідство зможе сформувати й озвучити попередні версії щодо причин авіаційної події", - сказано у повідомленні.

Окремо слідчі мають встановити, чи дотримувалися встановлених правил під час підготовки винищувача до польоту, безпосередньо під час виконання завдання та в процесі експлуатації літака.

За фактом падіння винищувача відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, якщо такі дії спричинили катастрофу.

Катастрофа МіГ-29 на Одещині

Ввечері 10 серпня в Одеській області розбився військовий літак МіГ-29 Збройних сил України. Повітряні сили ЗСУ заявили, що нештатна ситуація сталася під час бойового завдання. Пілот, який намагався врятувати палаючий літак, зміг катапультуватися. Його доставлено до лікарні.

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