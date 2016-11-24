У Львові "Укрзалізниця" перекрутила назву однієї з країн (фото)

За версією "Укрзалізниці", ця країна називається "Молдовія". Про це на своїй сторінці у Facebook написав телеведучий Сергій Притула.

Читайте такожУ Китаї студентів, що спізнюються будуть карати написанням складного ієрогліфа

Він розповів, що старші люди за звичкою кажуть "Молдавія", а молодь каже "Молдова".

"І тільки Укрзалізниця вміє догодити і тим, й іншим;)!" - написав ведучий.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Івано-Франківщині декомунізували ковбасу: "Московская" стала "Бандерівською".