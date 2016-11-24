У Львові "Укрзалізниця" перекрутила назву однієї з країн (фото)
10:25, 24 листопада 2016Курйози
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На залізничному вокзалі у Львові на карті руху перекрутили назву країни Молдова.
"Укрзалізниця" перекрутила назву однієї з країн/ facebook.com/serhiyprytula
За версією "Укрзалізниці", ця країна називається "Молдовія". Про це на своїй сторінці у Facebook написав телеведучий Сергій Притула.
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Він розповів, що старші люди за звичкою кажуть "Молдавія", а молодь каже "Молдова".
"І тільки Укрзалізниця вміє догодити і тим, й іншим;)!" - написав ведучий.
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