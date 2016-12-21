У мережі набирає популярності кумедне відео із пандою, яка грається зі сніговиком
12:25, 21 грудня 2016Курйози
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Кумедне відео із пандою, яка грається зі сніговиком, набирає популярності серед користувачів Інтернету.
У мережі оприлюднили кумедне відео із пандою / Скріншот
Про це повідомляє Sky news у Facebook.
Відео було зняте в Канаді. На ньому тваринка намагається забратись на сніговика, але падає, руйнуючи при цьому його конструкцію.
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Після цього панда знову із завзяттям вилазить на велику сніжну кульку, але повторно скачується з неї. Це триває декілька разів, допоки тварина не вирішує просто повалятись біля кульки, кидаючись снігом.
Детальніше про пригоди маленької панди дивіться на відео.
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