У мережі набирає популярності кумедне відео із пандою, яка грається зі сніговиком

Про це повідомляє Sky news у Facebook.

Відео було зняте в Канаді. На ньому тваринка намагається забратись на сніговика, але падає, руйнуючи при цьому його конструкцію.

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Після цього панда знову із завзяттям вилазить на велику сніжну кульку, але повторно скачується з неї. Це триває декілька разів, допоки тварина не вирішує просто повалятись біля кульки, кидаючись снігом.

Детальніше про пригоди маленької панди дивіться на відео.