Coub обрав найкращі ролики 2016 року

06:49, 24 грудня 2016
Курйози
1622 0

Сервіс Coub визначив кращі короткі зациклені відеоролики з опублікованих на платформі за підсумками 2016 року.

coub.com

Всього сервіс відібрав близько 100 роликів в трьох категоріях — «Кращі коубі», «Приховані перлини» і «Меми».

Читайте такожХімія в пляшечці і поїздка в Нарнію: найприкольніші фотожаби і коуби про "радощі" Добкіна-молодшого в Раді

Представляємо вам декілька цікавих відео із списку кращих.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #коуби