Coub обрав найкращі ролики 2016 року
06:49, 24 грудня 2016Курйози
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Сервіс Coub визначив кращі короткі зациклені відеоролики з опублікованих на платформі за підсумками 2016 року.
coub.com
Всього сервіс відібрав близько 100 роликів в трьох категоріях — «Кращі коубі», «Приховані перлини» і «Меми».
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Представляємо вам декілька цікавих відео із списку кращих.
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