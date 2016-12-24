Coub обрав найкращі ролики 2016 року

Сервіс Coub визначив кращі короткі зациклені відеоролики з опублікованих на платформі за підсумками 2016 року.

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