У Бельгії власник автомийки намагався зупинити грабіжників карколомним тараном їхнього авто (відео)

20:52, 24 січня 2017
Курйози
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Злочинці таки змогли втекти.

У Бельгії власник автомийки намагався зупинити грабіжників карколомним тараном їх авто /

Це вже сьоме за рік, пояснив чоловік, злочинці позарилися на його касу, пише ТСН.

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Тому його терпіння лопнуло і зупиняти безкарних грабіжників вирішив власноруч.

Інцидент потрапив на камери спостереження. Трюк не допоміг. Злочинці змогли втекти. Зате власник автомийки став зіркою.

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Теги: #автомийка#машина