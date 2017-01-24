У Бельгії власник автомийки намагався зупинити грабіжників карколомним тараном їхнього авто (відео)

Це вже сьоме за рік, пояснив чоловік, злочинці позарилися на його касу, пише ТСН.

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Тому його терпіння лопнуло і зупиняти безкарних грабіжників вирішив власноруч.

Інцидент потрапив на камери спостереження. Трюк не допоміг. Злочинці змогли втекти. Зате власник автомийки став зіркою.