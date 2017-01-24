У Бельгії власник автомийки намагався зупинити грабіжників карколомним тараном їхнього авто (відео)
20:52, 24 січня 2017Курйози
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Злочинці таки змогли втекти.
Інцидент потрапив на камери спостереження / скріншот
Це вже сьоме за рік, пояснив чоловік, злочинці позарилися на його касу, пише ТСН.
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Тому його терпіння лопнуло і зупиняти безкарних грабіжників вирішив власноруч.
Інцидент потрапив на камери спостереження. Трюк не допоміг. Злочинці змогли втекти. Зате власник автомийки став зіркою.
У Бельгії власник автомийки намагався зупинити грабіжників карколомним тараном їхнього авто
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