Першій красуні Бельгії пробачили незнання державної мови (фото)
"В усьому іншому - міс Досконалість"
|Зейнеп Север. Фото з сайту missbelgique-bruxelles.be
Рік тому, коли лауреаткою престижного конкурсу стала чешка Алізе Пулічек, яка також не знала голландської, фламандська преса з обуренням поставилася до даного факту і вимагала позбавити 20-річну дівчину титулу.
Проте цього разу фламандські ЗМІ поставилися до лінгвістичних недоліків переможниці набагато поблажливіше.
"За винятком того, що вона не говорить голландською, в усьому іншому вона - міс "Досконалість", - написав, зокрема, фламандський журнал De Standaard.
Зейнеп Север, яка вивчає туристичний бізнес, два роки тому претендувала на звання "Міс Туреччина". Вона вже пообіцяла вивчити нідерландську мову.
*** Нідерландська (фламандська) мова є офіційною мовою Бельгії, її знання - обов`язкове для держчиновників.