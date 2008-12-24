Першій красуні Бельгії пробачили незнання державної мови (фото)

Мешканка Брюсселя 19-річна Зейнеп Север з подвійним турецько-бельгійським громадянством у вівторок з величезною перевагою перемогла на конкурсі " Міс Бельгія-2009 " незважаючи на погане знання голландської мови, якою говорять 60% населення країни, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AFP.

Рік тому, коли лауреаткою престижного конкурсу стала чешка Алізе Пулічек, яка також не знала голландської, фламандська преса з обуренням поставилася до даного факту і вимагала позбавити 20-річну дівчину титулу.

Проте цього разу фламандські ЗМІ поставилися до лінгвістичних недоліків переможниці набагато поблажливіше.

"За винятком того, що вона не говорить голландською, в усьому іншому вона - міс "Досконалість", - написав, зокрема, фламандський журнал De Standaard.

Зейнеп Север, яка вивчає туристичний бізнес, два роки тому претендувала на звання "Міс Туреччина". Вона вже пообіцяла вивчити нідерландську мову.

*** Нідерландська (фламандська) мова є офіційною мовою Бельгії, її знання - обов`язкове для держчиновників.