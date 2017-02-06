Водії, які застрягли на столичних дорогах, жартують про Кличка і готові міняти машини на місце на початку заторів

"Куплю корову", - жартує від нудьги один з водіїв, що стоять на "червоному" від пробок Печерську. "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", - жартує інший водій. "Поміняю лексус в кінці пробки на ланос на початку", - пропонує третій.

Читайте такожКомунальники кажуть, що на боротьбу зі снігом у Києві вийшла вся наявна техніка

Крім того, деякі водії примудряються пограти в міста.

Також в коментарях не забувають і про відповідальних за прибирання доріг, а також про міську владу: "Кличко завжди готовий до землі". "Віталька пообіцяв, що до вечора пробок не буде, якщо машини залишите на роботі". "Сьогодні їхати можуть не тільки лиш всі".

У той же час, деякі водії, стоячи в пробках, ставлять серйозні запитання.

"Підкажіть сервіс підвезення газу, будь ласка", - пише один з водіїв . Також частенько запитують у "тих, хто попереду" про причини затору, а також можливості поворотів, підйомів.

"Стоїмо, а не рухаємося в 5 км/год. Я ходжу швидше", - скаржиться киянин на столичній Троєщині.

Як повідомляв УНІАН, станом на 09:20 ранку рівень заторів у столиці складав 10 балів. Зараз, згідно сервісу Яндекс.Пробки, рівень пробок знизився до 8 балів.