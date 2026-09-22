Росія закрила для своїх громадян 80 км кордону з Естонією: що відбувається

Заборони стосуються людей, човнів, транспорту, полювання та пересування зі зброєю.

У Ленінградській області Росії з 16 до 26 вересня 2026 року запровадили додаткові обмеження у прикордонних районах Кінгісепп та Сланці. Вони стосуються перебування людей, руху транспорту, використання човнів і поводження зі зброєю. Про це повідомила адміністрація Кінгісеппського району, посилаючись на Прикордонне управління ФСБ по Санкт-Петербургу та Ленінградській області.

Зокрема, заборонено перебування людей на прибережній смузі та малих човнів на воді на ділянці річки Нарва від річки Велика Черемуха до річки Кріуша.

Також обмежили полювання та пересування з вогнепальною зброєю у прикордонній зоні Сланцевського району та на п'ятикілометровій смузі землі вздовж державного кордону в Кінгісеппському районі.

Відео дня

Окремо встановили заборону на перебування та пересування людей і транспортних засобів у нічний час поза населеними пунктами на п'ятикілометровій смузі вздовж кордону в Кінгісеппському та Сланцевському районах.

Загальна протяжність ділянок кордону, на які поширюються обмеження в різних формах, становить близько 80 кілометрів.

Окрім цього, у Росії мають набути чинності нові правила щодо прикордонного режиму для частини Фінської затоки.

Перед виходом на воду власники або водії човнів повинні щонайменше за дві години повідомити підрозділ прикордонної служби про човен, маршрут, склад екіпажу та список пасажирів, час відправлення і запланований час повернення. Після повернення вони мають повідомити фактичний час прибуття.

Кінгісеппський район межує з Естонією по річці Нарва та має вихід до Балтійського моря. За даними районної адміністрації, майже половина загальної протяжності його кордонів проходить у прикордонній зоні.

Що передувало

Європейські спецслужби попереджають про високу ймовірність того, що Росія найближчим часом може атакувати НАТО, щоб перевірити Альянс на міцність. Сценарій може передбачати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором або масштабну кампанію з метою чинення впливу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за оцінками розвідки, Росія може здійснити атаку безпілотниками або ракетами по території НАТО в найближчі місяці, щоб продемонструвати, що стаття 5 має "радше теоретичний, ніж практичний характер".

Вас також можуть зацікавити новини: