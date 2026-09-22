Українці масово везуть вживані авто з-за кордону: які моделі купували найчастіше

Найбільшу частку серед імпортованих вживаних автомобілів віком до п’яти років становили бензинові моделі.

У серпні українці придбали 6,5 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, ввезених з-за кордону. Найпопулярнішими серед них стали Tesla Model Y та Model 3, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частку серед імпортованих вживаних автомобілів віком до п’яти років у серпні становили бензинові моделі – 40%, ще 36% припало на електромобілі, а 19% – на гібриди. Частка дизельних авто становила 4%, а машин із газобалонним обладнанням (ГБО) – лише 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

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Tesla Model Y - 473 авто;

Tesla Model 3 - 362;

Nissan Rogue - 265;

Volkswagen Tiguan - 261;

Mazda CX5 - 211;

Ford Escape - 189;

Audi Q5 - 169;

Kia Niro - 161;

Hyundai Ioniq 5 - 160;

Chevrolet Bolt - 124.

В "УкрАвтопромі" також зазначили, що впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

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У серпні українці придбали 1075 легкових авто, імпортованих із Китаю. Це на 56% менше, ніж у серпні 2025 року. Із загальної кількості 790 автомобілів були новими (-61%), а ще 285 – вживаними (-28%).

В останній місяць літа в Україні зареєстрували близько 4,4 тисячі легкових машин із дизельними двигунами. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року попит на такі авто зменшився на 12%.

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