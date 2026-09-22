Українці масово везуть вживані авто з-за кордону: які моделі купували найчастіше

У серпні українці придбали 6,5 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, ввезених з-за кордону. Найпопулярнішими серед них стали Tesla Model Y та Model 3, повідомляє "УкрАвтопром".
Найбільшу частку серед імпортованих вживаних автомобілів віком до п’яти років у серпні становили бензинові моделі – 40%, ще 36% припало на електромобілі, а 19% – на гібриди. Частка дизельних авто становила 4%, а машин із газобалонним обладнанням (ГБО) – лише 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 473 авто;
- Tesla Model 3 - 362;
- Nissan Rogue - 265;
- Volkswagen Tiguan - 261;
- Mazda CX5 - 211;
- Ford Escape - 189;
- Audi Q5 - 169;
- Kia Niro - 161;
- Hyundai Ioniq 5 - 160;
- Chevrolet Bolt - 124.
В "УкрАвтопромі" також зазначили, що впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.
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У серпні українці придбали 1075 легкових авто, імпортованих із Китаю. Це на 56% менше, ніж у серпні 2025 року. Із загальної кількості 790 автомобілів були новими (-61%), а ще 285 – вживаними (-28%).
В останній місяць літа в Україні зареєстрували близько 4,4 тисячі легкових машин із дизельними двигунами. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року попит на такі авто зменшився на 12%.