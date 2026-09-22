Європа може дати друге життя українським 'Русланам': для чого вони потрібні НАТО

Також розглядається інвестування у створення європейського аналога американського військово-транспортного літака C-17.

Європейські країни розглядають можливість інвестувати в модернізацію українських важких військово-транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан", щоб використовувати їх для стратегічних перевезень у межах логістики НАТО, пише Defence Express.

У січні 2025 року Європейська комісія запустила проєкт ESOCA – "Європейську систему для перевезень негабаритних вантажів повітряним транспортом". Його завданням було визначити можливі рішення для країн європейського сегмента НАТО у сфері важкої військово-транспортної авіації. Після 18 місяців роботи команда ESOCA дійшла висновку, що одним із реалістичних рішень, яке можна реалізувати у відносно короткі терміни, є вкладення коштів у модернізацію українських Ан-124-100 "Руслан". Проєкт вартістю 20 млн євро профінансувала група європейських країн, до якої увійшли Німеччина, Франція, Італія, Греція, Фінляндія, Польща та Нідерланди.

До цього як потенційну альтернативу українським Ан-124 європейський авіабудівний концерн Airbus пропонував використовувати транспортні літаки A300-600ST Beluga. Однак спроби застосувати їх для перевезення військових негабаритних вантажів мали експериментальний характер. Уже на початку 2025 року цей напрям призупинили через "відсутність економічної моделі".

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Ще одним варіантом для Європи є залучення важких військово-транспортних літаків C-17, які перебувають у розпорядженні британських та американських партнерів. Водночас у довгостроковій перспективі покладатися лише на можливості союзників європейські країни вважають недостатньо надійним рішенням.

Чим важливі літаки Ан-124 "Руслан" для НАТО

Як пише Defense Romania, за відсутності власного парку великовантажних транспортних літаків, здатних перевозити важке та негабаритне військове обладнання, можливості Європи та НАТО щодо перекидання військ і техніки на закордонні театри воєнних дій залишаються вразливими.

Нині кілька європейських країн, зокрема Франція, безпосередньо залежать від контракту SALIS, який надає у розпорядження альянсу гігантські літаки Антонов Ан-124-100, що здатні перевозити вантажі масою до 120 тонн, йдеться у статті.

До цього альтернативою для країн-союзників було використання підтримки партнерів, які експлуатують американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III, що можуть перевозити до 70 тонн вантажу. Однак наявні флоти поступово зношуються, а термін дії контракту SALIS має завершитися на початку 2030-х років.

"Саме це змусило Європейський Союз терміново шукати варіанти, які дозволять не залишитися без можливостей стратегічних повітряних перевезень", - зазначає видання.

Розглядаються два основні напрямки. Перший – розробити з нуля новий європейський літак, здатний замінити американський C-17. Другий – провести глибоку модернізацію наявних літаків Антонов Ан-124-100.

"Саме оновлення парку "Антонов" набуває особливого значення. Модернізація українських літаків могла б дати європейським країнам необхідний час і забезпечити перехідний період – до моменту, коли потенційно новий європейський транспортний літак буде розроблений та введений в експлуатацію", - пише ЗМІ.

Новини авіації

Нагадаємо, компанія Radia (США) показала можливості перспективного літака WindRunner щодо перевозки космічних ракет. WindRunner стане найдовшим літаком в історії авіації та матиме найбільший за об'ємом вантажний відсік у світі. Його довжина становитиме близько 109 метрів. Він значно переважатиме за цим показником будь-який інший борт, включно з АН-225 "Мрія", довжина якої становила 84 метри.

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