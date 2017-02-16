"Який це покемон?": користувачі мережі ламають голову в спробах вгадати звіра на фото

Фото опубліковано редактором журналу GQ під ніком Crooked Lauren.

«Ведмідь чи собака?» - запропонувала вона відгадати передплатникам.

Питання поставило мікроблогерів в глухий кут. Думки розділилися. Частина читачів зізнається, що не можна однозначно сказати, яка тварина в кадрі. Користувачі заначили, що цуценят деяких порід собак практично не відрізнити від молодих ведмежат. Наприклад, у маленьких поморських собак такі ж круглі очі і вуха.

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Американський портал Buzzfeed попросив читачів висловити свою думку з цього приводу. Більше половини опитаних (17,5 тисяч осіб) впевнені в тому, що на фотографії ведмідь, переконані 17 відсотків (5,5 тисячі голосів). 29 відсотків (майже 9,5 тисяч осіб) відповіли, що жодної думки не мають, що це за звір.