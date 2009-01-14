Як побороти кризу - оригінальний спосіб від Тойоти

У незвичайний спосіб вирішили побороти кризу співробітники японського концерну Тойота.

На кожного начальника відділу - по автомобілю виробництва своєї ж компанії. Продажі машин Тойота падають - ось співробітники і вирішили таким чином змінити ситуацію. До кінця березня вони куплять собі по новій легковій машині, виробництва концерну. Загалом - близько двох тисяч двохсот автомобілів, пише японська щоденна газета Санкей. Тойоту ніхто нікого силою купувати не примушує. Це наше власне рішення, запевнив видання один з ініціаторів незвичайної кампанії. За його словами, пропозицію про купівлю власних машин минулого тижня розглянули на загальних зборах і його підтримали. У японській автопромисловості - це унікальний випадок. Але іншого виходу, на думку експертів немає. Оскільки падіння попиту на нові автомобілі в усьому світі, а також високий курс йєни по відношенню до основних валют привів до того, що машини купують все менше. Минулого року об`єм продажів впав до найнижчого рівня за останні 35 років. Тому деякі керівники і завідувачі відділеннями Тойоти зробили замовлення на придбання нових авто ще в кінці минулого року.

Через глобальне падіння попиту автогігант Тойота в найближчі два місяці має намір на деякий час зупинити роботу на всіх своїх підприємствах.

Эхо Москвы