У Росії активісти просять Медведєва відправити на Євробачення Поклонську "з мироточивою іконою"

Як передає Крим. Реалії, це прохання вони пов'язали із заявою Поклонської про «мироточення» погруддя Миколи II у Сімферополі.

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«З богословського погляду, якщо мироточення відбувається за промислом Божим, то Господь дарує людям особливе знамення! Оскільки диво сталося біля будівлі прокуратури, то очевидно, що перст Божий ясно вказав на Наталію Поклонську! На наше глибоке переконання, саме вона повинна представляти Велику Росію в православному Києві, де конкурс стартує в сакральному Софійському соборі! Слава Богу, досвіду в музикуванні у екс-прокурора предостатньо, а світова слава і симпатія дасть додаткові очки!», – наголошують автори звернення.

Активісти впевнені в перемозі Поклонської на пісенному конкурсі, на їх думку, настав час припинити домисли про бойкот конкурсу».

«Видається, що для підготовки виконання високодуховного твору слід залучити геніального музиканта Григорія Алфеєва (митрополита Іларіона)! Вважаємо, що російська красуня Наталя Поклонська своїм співом (з мироточивою іконою государя в руках) підкорить серця журі, а мільйони телеглядачів з радістю і захопленням віддадуть свій голос за нашу Няшу!», – йдеться в повідомленні.

Сама Поклонська поки що не коментувала звернення активістів.

Раніше повідомлялося, що екс-прокурор Криму заявила, що в анексованому Росією Криму замироточило погруддя останнього російського імператора Миколи ІІ.

Йдеться про скульптуру, встановлену в каплиці при будівлі прокуратури в Сімферополі. У Російської православної церкви відмовилися коментувати слова Поклонської про мироточення погруддя Миколи ІІ.

За словами Поклонської, співробітники російської прокуратури в Криму зателефонували їй з Криму і розповіли про «чудо, яке не зможуть пояснити ані вчені, ані будь-хто».