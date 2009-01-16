Депутати вже горять на роботі: з системи «Рада» йде дим

В сесійній залі парламенту сталося загоряння системи для голосування «Рада» на місці народного депутата від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час перерви після того, як депутат від фракції БЮТ Валентин ЗУБОВ вставив свою картку для голосування в систему «Рада», сталося загоряння.

Полум’я не було, але з його робочого місця йшов щільний дим.