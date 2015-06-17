Лондонець зашифрував у кросворді газети Times пропозицію вийти за нього заміж
17:26, 17 червня 2015Курйози
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Лондонський юрист зробив пропозицію своїй коханій, зашифрувавши його в кросворді щоденної газети Times.
Лондонець зробив пропозицію, коли дівчина відгадала слова / Flickr.com, Jenny
Меттью Дік переконав редакцію газетивключити в кросворд запитання, відповіді на які разом складали традиційну фразу "Will you marry me?" ("Ти вийдеш за мене?"), і підклав кросворд своїй дівчині Деліт Хьюз, підкресливши відповідні запитання, повідомляє Російська служба ВВС.
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Коли дівчина відгадала слова, він встав на одне коліно і простягнув їй заздалегідь куплену обручку.
Повідомляється, що пропозиція Деліт з радістю прийняла.
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