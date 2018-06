Лондонець зашифрував у кросворді газети Times пропозицію вийти за нього заміж

Меттью Дік переконав редакцію газетивключити в кросворд запитання, відповіді на які разом складали традиційну фразу "Will you marry me?" ("Ти вийдеш за мене?"), і підклав кросворд своїй дівчині Деліт Хьюз, підкресливши відповідні запитання, повідомляє Російська служба ВВС.

Коли дівчина відгадала слова, він встав на одне коліно і простягнув їй заздалегідь куплену обручку.

Повідомляється, що пропозиція Деліт з радістю прийняла.