Під Полтавою автодорівці закидали ями землею з узбіччя (відео)

З відео зрозуміло, що у Полтаві ремонтники вирішують проблему ям на дорогах за допомогою звичайної землі з узбіччя.

«Асфальт кінчився. Де ми його зараз візьмемо?» – відповів ремонтник на обурення водія, пообіцявши не залишати ями в такому стані, а залатати їх наступного дня.

Обговорюючи із водієм технологію такого «ремонту» дороги, один із комунальників зауважив, що це вони «у Харкова навчились».

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Ролик викликав чергову хвилю обурення стосовно якості українських доріг у соціальних мережах.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що з 2018 року в Україні близько 120 тис. км доріг перейдуть на баланс місцевих органів, тоді як в управлінні держави, на балансі «Укравтодору», залишиться не більше 50 тис. км доріг.

«З осені цього року ми плануємо впровадити перші пілотні кейси в областях з передачі доріг в місцеве управління», – повідомив він.