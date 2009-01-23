У Київському зоопарку планують відкрити павільйон вампірів

Депутати Київської міської ради затвердили програму розвитку столичного зоопарку на 2009-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, у переліку запланованого, зокрема, будівництво павільйону для нічних тварин і створення експозиції кажанів, а саме - летючих собак, вампірів (рукокрилі, які живляться кров’ю великих тварин - УНІАН).

Відповідний проект рішення був розглянутий та затверджений Київрадою на засіданні 22 січня.

Програмою передбачено розвиток інфраструктури, будівництво та реконструкцію вольєрів та інших експозиційних і підсобних приміщень за науково обгрунтованими нормами відповідно до вимог Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA) та Етичного кодексу обов’язків членів Всесвітньої асоціації зоопарків і акваріумів (WAZA) щодо благополуччя тварин, створення комфортних кліматичних, санітарно-гігієнічних умов на обмеженій площі експозиції, а також впровадження заходів безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин в умовах зоопарку.

У рамках виконання заходів програми заплановано будівництво і реконструкцію 23 об’єктів зоопарку, а саме: паркінгу; двох закладів харчування; 15 павільйонів для утримання тварин; лікувально-діагностичного корпусу; котельні з укріпленням схилу та будівництвом підпірних стін; інженерних мереж; віварію; науково-просвітницької комплексної експозиції місцевих видів флори і фауни, що внесені до Червоної книги України, “Екологічна стежка” у Шулявській балці.

Передбачається придбання тварин, яких планують розмістити на об’єктах нового будівництва та реконструкції. У першу чергу це людиноподібні мавпи (горила, гібон, орангутанг) та дрібні види широконосих мавп (саймірі, ігрунка, сакі, уакарі). Потребує оновлення і колекція котячих, з огляду на це передбачається закупівля левів, леопардів, гепардів та різних видів дрібних котячих. Із собачих планується придбання шакалів та койотів, а також покращення колекції копитних: придбання буйволів африканських, китицевухих свиней, носорогів чорних, великих африканських антилоп та інших.

Колекцію птахів буде розширено за рахунок придбання великих видів папуг (какаду, ара, амазони), тропічних фруктоїдних голубів, птахів-носорогів тощо. Передбачається реконструкція усіх експозицій ставків, що дасть змогу якісно покращити умови утримання болотяних видів птахів та збільшити їх кількість, наприклад, створити колонію фламінго кількістю до 50-ти.

За період реалізації арограми планується поповнення зоологічної колекції на 400-800 особин 150-200 видів.

Документ прийнято з метою визначення стратегії подальшого розвитку зоологічного парку.

Відповідальним за виконання програми визначено Головне управління КМДА охорони здоров’я та медичного забезпечення.

Обсяг бюджетного фінансування, передбачений на виконання програми на 2009-2013 роки, становить 281 млн. 910 тис. грн., зокрема вже цього року передбачається виділити на ці цілі з міського бюджету 125 млн. 980 тис. грн.

Довідка УНІАН. 24 березня ц.р. Київський зоопарк святкуватиме 100-річчя.

Зоопарк є офіційним членом Євразійської регіональної асоціації зоопарків та акваріумів (EARAZA) та Міжнародної інформаційної системи біологічних видів (ISIS).

Площа території природно-заповідної зони зоопарку становить 34,22 га. Кількість видів тварин і рослин, що складають екосистему зоопарку, перевищує кілька тисяч.