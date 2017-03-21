На біатлоністку з Франції під час перегонів напала білка (відео)
17:20, 21 березня 2017Курйози
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Звірятко вибігло на трасу під час перегонів Кубка світу в Осло.
Французька біатлоністка Жюстін Бреза / REUTERS
Під час перегонів із масовим стартом в ході дев'ятого етапу Кубка світу в Осло на французьку біатлоністку Жюстін Бреза стрибнула білка.
Звірятко вибігло на трасу перед спортсменками та стрибнуло на представницю Франції Жюстін Брезу.
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Та, щоправда, не розгубилась, хвостатого нападника відігнала і продовжила перегони.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Сіетлі (штат Вашингтон) білка вкрала 150 лампочок з різдвяної гірлянди за 24 години.
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